Le secrétaire général du Parti To Lam conclut sa visite officielle en Finlande

Le secrétaire général du Parti, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Helsinki le 22 octobre après-midi (heure locale), concluant leur visite officielle de trois jours en Finlande à l'invitation du président finlandais Alexander Stubb.

Au cours de sa visite, le secrétaire général To Lam s'est entretenu avec le président Alexander Stubb, a assisté à la signature d'accords de coopération entre les deux pays et a rencontré le Premier ministre Petteri Orpo, la présidente du Parti communiste finlandais (SKP) Tiina Sandberg, la première vice-présidente du Parlement Paula Risikko, ainsi que des représentants d'entreprises finlandaises de premier plan et de l'Association d'amitié Finlande-Vietnam. Le chef du Parti a assisté à un concert spécial co-organisé par l'ambassade du Vietnam et l'administration d'Helsinki, a visité l'Executive Experience Centre du siège mondial de Nokia en Finlande et l'Université Aalto, et a rencontré des étudiants vietnamiens.

Ce voyage a été un bon succès et a donné lieu à des réalisations exceptionnelles. Le Vietnam et la Finlande ont publié une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique. Ce partenariat s'appuie sur 52 années d'amitié et de coopération multiforme fondée sur la confiance, l'égalité et le respect mutuel, visant à approfondir les liens bilatéraux et multilatéraux au bénéfice des deux peuples, tout en promouvant la paix, la stabilité et la prospérité, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence.

Les deux parties ont décidé d'intensifier les visites bilatérales de haut niveau et les contacts par tous les canaux entre les autorités finlandaises et le Parti communiste, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et les autorités locales vietnamiennes afin de renforcer la coopération politique et la compréhension mutuelle. Les deux parties sont déterminées à établir un mécanisme annuel de consultation stratégique sur les questions régionales et internationales, à coordonner leurs efforts pour relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, ainsi qu'à examiner et mettre à jour les activités de coopération dans les relations bilatérales, notamment les discussions entre les secteurs de la défense et de la sécurité publique des deux parties. Elles ont mis l'accent sur une coopération étroite au sein des organisations internationales et régionales soutenant le multilatéralisme, le règlement pacifique des différends et le respect du droit international.

Les principaux domaines de coopération comprennent la coopération politico-diplomatique, les relations économiques, commerciales et d'investissement, sciences et technologies, innovation et transformation numérique ; éducation et formation, travail et développement ; agriculture et environnement, énergie, infrastructures et transports ; échanges interpersonnels visant à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle.

Cette visite officielle s'est déroulée alors que les deux pays célébraient le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023), marquant une étape importante dans la coopération durable et ouvrant une nouvelle ère de coopération pour les 50 prochaines années. Il s'agit d'une occasion importante pour les deux pays de revenir sur leur coopération fructueuse, de définir les grandes orientations pour l'avenir, de créer un nouvel élan pour leurs relations et de porter l'amitié traditionnelle et la collaboration multiforme à un niveau supérieur. - VNA/VI