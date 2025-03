Le secrétaire général du Parti, To Lam, a assisté à un spectacle musical intitulé « Le Parti au printemps de la Grande Victoire » à Da Nang, au centre-ville, le 28 mars.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État ont participé au programme artistique "Le Parti au printemps de la Grande Victoire". Photo : VNA/VI

Cet événement visait à célébrer le 95e anniversaire de l'organisation municipale du Parti (28 mars 1930-2025), le 50e anniversaire de la libération de la ville (29 mars 1975-2025) et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Par des représentations spéciales, le spectacle a rendu hommage aux 95 ans de parcours du Parti, rendant hommage aux contributions monumentales du Parti communiste du Vietnam, du président Hô Chi Minh, des héros révolutionnaires et des vétérans.

Avec des numéros méticuleusement conçus et imprégnés de l'esprit national, le spectacle a illustré avec brio la résilience, le courage et la détermination inébranlable de l'armée et du peuple vietnamiens, sous la direction du Parti, durant leur lutte pour la libération du Sud et la Réunification nationale.

En particulier, la campagne historique de Hô Chi Minh et la mélodie triomphale de l'offensive générale et du soulèvement du printemps 1975 ont été mises en scène, émouvant le public et ravivant les souvenirs de la victoire durement gagnée du Vietnam. - VNA