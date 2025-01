Le secrétaire général du Parti rend visite au commandement militaire de Binh Duong

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, rend visite au commandement militaire de Binh Duong. Photo: VNA

Dans la matinée du 5 janvier, à Binh Duong, le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a rendu visite au commandement militaire de cette province méridionale.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et de la Commission militaire centrale, le secrétaire général To Lam a hautement apprécié les réalisations exceptionnelles de la province de Binh Duong, dont celles du commandement militaire provincial.

Selon le leader du Parti, dans les temps à venir, la situation mondiale et régionale continuera à connaître des évolutions complexes et imprévisibles, mais elle présente également de nombreux avantages et opportunités. Le plus important est de saisir « les opportunités et les avantages », de surmonter les « difficultés et les défis » pour promouvoir le développement et la défense de la Patrie à l’ère du développement et de la prospérité.

Concernant les orientations et les tâches clés dans les temps à venir, To Lam a recommandé à la province de Binh Duong de se concentrer sur le développement, de renforcer l'application des progrès scientifiques et technologiques à la production, d’accélérer la transformation numérique et la restructuration économique, de promouvoir l’économie verte...

Il a demandé aux forces armées de la province de continuer à bien mettre en œuvre les résolutions du Parti, en particulier la résolution sur la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, de promouvoir la formation, d’améliorer la coordination entre les forces de la province et avec celles des localités voisines, de maintenir la sécurité et la stabilité... En outre, il a insisté sur la nécessité de renforcer les liens étroits avec le peuple, de participer de manière proactive au soutien du développement économique du peuple et à la stabilisation de sa vie, en particulier dans les situations d'urgence...

Le secrétaire général s’est enfin déclaré convaincu que les forces armées de la province de Binh Duong mèneraient à bien et accompliraient avec succès leurs tâches, contribuant au développement rapide, durable et global à Binh Duong.

A cette occasion, To Lam a offert des cadeaux aux officiers, soldats et employés travaillant au commandement militaire de la province de Binh Duong.

Auparavant, dans la même matinée, le secrétaire général du Parti est allé rendre visite à l'ancien président du Vietnam Nguyen Minh Triet à son domicile dans la province de Binh Duong, pour lui présenter ses vœux de Nouvel An.-VNA/VI