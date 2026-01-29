Le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Ho Chi Minh à Nghê An

Le secrétaire général To Lam offre de l'encens au temple de Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

À l’approche du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 – 3 février 2026) et à l’occasion du succès du 14e Congrès national du Parti, le secrétaire général To Lam, accompagné d’une délégation du Comité central, s’est rendu dans la matinée du 29 janvier dans la province de Nghe An pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh.Au temple de Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Ho Chi Minh, ainsi qu’au site de vestige national spécial de Kim Lien (commune de Kim Lien), le secrétaire général To Lam et la délégation ont déposé des fleurs et offert de l’encens, exprimant leur profonde gratitude envers le grand dirigeant, fondateur et guide du Parti communiste du Vietnam, qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale et du bonheur du peuple.Devant l’autel commémoratif du Président Ho Chi Minh, le secrétaire général a respectueusement fait état du succès très positif du 14e Congrès national du Parti et a formulé l’engagement solennel de maintenir l’unité et la cohésion au sein du Parti et du peuple, afin de mettre en œuvre avec détermination la résolution du Congrès, de conduire le pays vers une nouvelle ère de développement et de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère et heureux, avançant résolument vers le socialisme, dans le respect de l’idéologie, de la morale et du style du Président Ho Chi Minh.