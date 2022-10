Le secrétaire général du Parti rencontre des électeurs de Hanoï

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et les membres de la délégation de l'Assemblée nationale de Hanoï ont eu le 15 octobre une rencontre avec des électeurs des arrondissements de Dong Da, Ba Dinh et Hai Ba Trung.

Photo : VNA





Les électeurs ont hautement estimé la direction du gouvernement dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et du développement socio-économique en 2022, la supervision efficace de l'Assemblée nationale. L'économie du pays est en croissance élevée. La vie des gens s’améliore.



Les électeurs ont aussi accordé une attention particulière à la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Ces dernières années, ce travail a été mené à bien et strictement dirigé par le Comité central du Parti.



Selon les électeurs, le ministère de la Santé a pris de nombreuses directives et politiques sur les examens et traitements médicaux, mais il existait encore de nombreuses difficultés, telles que la surcharge des hôpitaux, le manque de ressources humaines de la santé à la base. Alors, ils ont demandé au Parti, à l'État et à l'Assemblée nationale d’avoir des solutions pour ces questions.

A cette occasion, les électeurs ont donné des recommandations liées à un certain nombre de questions : construire et perfectionner l'État de droit socialiste au Vietnam dans la nouvelle période, prix du pétrole, logement social, réforme salariale en faveur des cadres et fonctionnaires...



Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a déclaré qu’après chaque session, l'Assemblée nationale devait annoncer et écouter les réflexions, les aspirations et les recommandations des électeurs pour proposer des autorités de résoudre les problèmes qui préoccupaient ceux-ci.

Il a souligné que, ces derniers temps, le Comité central du Parti avait traité très sérieusement les violations, en particulier celles des cadres au pouvoir. Ce processus a été strictement mis en œuvre au sein du Parti, sur le plan d’administration et pénal, conformément à la loi.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé d’être vigilant face aux informations déformées données par les forces opportunistes et réactionnaires dans le but de dénaturer la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs et causer la division interne.



Il a souhaité que Hanoï soit toujours un exemple et arrive en tête dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs ; a suggéré aux districts et arrondissements de prendre des mesures drastiques dans ce combat.