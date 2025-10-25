Le secrétaire général du Parti reçoit le Secrétaire général des Nations Unies

Le 25 octobre au matin, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite officielle au Vietnam et participant à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.



Lors de cette rencontre, To Lam a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux de l’ONU et du Secrétaire général Antonio Guterres au Vietnam depuis des années. Il a souligné l’importance particulière de cette visite, coïncidant avec le 80e anniversaire de la fondation de l’ONU (24 octobre 1945) et celui de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945). Il a rappelé le parcours remarquable du pays, passé d’un bénéficiaire de l’aide internationale à un acteur actif, œuvrant pour la paix, le développement et le bien-être des peuples...

Lors de la réception. Photo : VNA



To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, avec les Nations Unies au cœur de ce système. Il a exprimé la volonté du pays de participer à la résolution des défis mondiaux, notamment le maintien de la paix, la promotion du développement, la résilience au changement climatique, et la garantie des droits de l’Homme...



Le Vietnam soutient le règlement des différends et des conflits par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. Le secrétaire général du PCV a proposé au Secrétaire général des Nations unies d’aider le Vietnam à renforcer sa participation dans ce domaine, notamment aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, dans un contexte mondial marqué par des conflits imprévisibles.



Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à soutenir d’autres pays dans les domaines de l’économie, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.



Remerciant les Nations unies et les pays membres pour leur confiance et leur soutien à l’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme pour deux mandats consécutifs, To Lam a estimé qu’il s’agit de la preuve la plus tangible des engagements et des réalisations du Vietnam dans la garantie des droits et des intérêts de son peuple.



De son côté, Antonio Guterres a salué les progrès impressionnants du Vietnam, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux. Il a félicité le Vietnam pour son rôle croissant au sein de l’ONU et sur la scène mondiale, le considérant comme un pilier essentiel de la coopération Sud-Sud et d’un ordre mondial multipolaire, équilibré et stable, fondé sur le droit international.



Il a exprimé le souhait que le Vietnam soutienne fermement une réforme équilibrée des Nations unies, tout en maintenant les activités d’appui au développement, en particulier en faveur des pays en développement, et en s’opposant aux actions unilatérales.



S’agissant des questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer la solidarité, de promouvoir le dialogue et la coopération afin de prévenir les conflits et de régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international. Elles ont souligné l’importance du rôle des organisations régionales, en particulier de l’ASEAN, ainsi que des relations de coopération entre l’ASEAN et les Nations unies, ces dernières pouvant s’inspirer de l’expérience de l’ASEAN en matière de développement économique dynamique, de maintien de la paix et de promotion du consensus.



To Lam a conclu en réaffirmant la détermination du Vietnam à collaborer avec l’ONU et la communauté internationale pour construire un monde de paix, de stabilité, d’équité et de développement durable.-VNA/VI