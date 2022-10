Le Secrétaire général du Parti reçoit le Secrétaire général de l’ONU

Le Secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 21 octobre à Hanoï le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam.

Le Secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite), et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Photo: VNA





Le leader du Parti a déclaré apprécier la visite du Secrétaire général des Nations Unies, notamment à l'occasion du 45e anniversaire de l'adhésion officielle du Vietnam aux Nations Unies.



Le Vietnam considère l'ONU comme un partenaire international important et la coopération avec l'ONU est l'une des priorités dans sa politique extérieure, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays souhaite travailler avec les Nations Unies et d'autres pays du monde et le Secrétaire général pour oeuvrer pour un monde meilleur, où les gens peuvent vivre dans la paix et le bonheur, et où toutes les nations se développent et prospèrent.



A cette occasion, Nguyen Phu Trong a remercié les agences des Nations Unies pour leur coopération et leur aide en faveur du Vietnam.

Pour sa part, António Guterres a déclaré apprécier hautement les engagements et le soutien du Vietnam au multilatéralisme et à la Charte des Nations Unies. Il a également tenu en haute estime les grands efforts du Vietnam pour surmonter les difficultés après la guerre et réaliser de grandes réalisations en matière de développement. Selon lui, le Vietnam a eu de nombreuses activités diversifiées, dont le partage d'expériences de développement et les contributions aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le Vietnam est un messager de la paix, un pays qui aspire toujours à la solidarité.



Le Secrétaire général de l’ONU a émis le souhait que le Vietnam continue à jouer un rôle actif dans le développement mais aussi dans la réalisation des objectifs communs de la communauté internationale, et qu'il ait des politiques et des mesures pour continuer à montrer son rôle de premier plan dans la réponse au changement climatique.



L'ONU continuera de coopérer activement et étroitement avec le Vietnam, a-t-il souligné.