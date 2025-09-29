Le secrétaire général du Parti reçoit le président de la Douma d’État de Russie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (à droite), et le président de la Douma d’État de Russie (Chambre basse), Viatcheslav Volodine. Photo: VNA

Le 29 septembre au matin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le président de la Douma d’État de Russie (Chambre basse), Viatcheslav Volodine, en visite officielle au Vietnam et coprésidant la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie.



Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que cette visite donnait un nouvel élan, contribuant à renforcer la confiance politique et à créer une base solide pour développer les relations Vietnam–Russie de manière vigoureuse et durable dans la nouvelle étape de coopération.



Le secrétaire général a appelé la Russie à soutenir la position du Vietnam et de l’ASEAN concernant la garantie de la paix, de la stabilité et de l’ordre en Mer Orientale sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). En ce qui concerne les relations bilatérales, il a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours développer de manière globale l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec la Russie, à la hauteur de la place des deux pays dans la politique étrangère de chacun et de la confiance mutuelle forgée au fil de l’histoire.



Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les résultats positifs de la coopération interparlementaire au cours de la période écoulée, considérant qu’il s’agissait d’un canal important et d’un mécanisme efficace de supervision des coopérations entre les gouvernements, ministères et secteurs des deux pays, permettant de lever en temps opportun les obstacles juridiques et de promouvoir la mise en œuvre concrète des projets bilatéraux.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a salué le rôle et les contributions du dirigeant vietnamien aux relations bilatérales. Il a indiqué que la délégation russe l’accompagnant au Vietnam comprenait des représentants de tous les partis au sein de la Douma d’État, chacun ayant sa propre ligne politique, mais tous partageant un haut degré de consensus pour soutenir le développement global de la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, considérant toujours le Vietnam comme un partenaire fidèle et fiable de la Russie.



Les deux parties ont salué les résultats positifs de la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’énergie et du pétrole, de la défense et de la sécurité, du tourisme et des échanges populaires au cours de la période récente, en particulier une croissance du commerce bilatéral de plus de 20 % et un doublement du nombre de touristes russes au Vietnam d’une année à l’autre. Le secrétaire général Tô Lâm et le président Viatcheslav Volodine ont réaffirmé la tradition de coopération fructueuse dans l’éducation et la formation, la science, la technologie et la santé, exprimant leur volonté de porter cette coopération à une nouvelle hauteur.-VNA