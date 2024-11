Le secrétaire général du Parti reçoit le président bulgare

Dans l'après-midi du 25 novembre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu le président bulgare, Roumen Radev, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général To Lam a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la préservation et à la consolidation des relations avec les pays amis traditionnels, dont la Bulgarie, considérant la Bulgarie comme une porte d'accès importante pour développer les relations avec l'Union européenne (UE). Il a également déclaré que le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre la Bulgarie et les pays d'Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général To Lam a discuté avec le président Roumen Radev d'orientations et de mesures majeures visant à promouvoir l'amitié traditionnelle entre les deux pays, à renforcer leur coopération intégrale, en particulier dans divers domaines tels que l'agriculture, l'industrie, les technologies de l'information, l’intelligence artificielle...

Le président bulgare a informé le secrétaire général du PCV des bons résultats de son entretien avec son homologue vietnamien, Luong Cuong. Il a affirmé que la Bulgarie tenait toujours en haute estime la bonne amitié traditionnelle avec le Vietnam, le considérant le Vietnam comme un partenaire de premier rang en Asie du Sud-Est.

Toujours selon lui, la Bulgarie considère la coopération entre les partis politiques bulgares et le PCV comme un canal important pour renforcer et promouvoir les relations bilatérales.

Le président bulgare a exprimé son accord avec des mesures majeures visant à approfondir et à rendre plus efficaces les relations entre les deux pays.

Le président Roumen Radev a invité le secrétaire général To Lam à effectuer une visite officielle en Bulgarie en 2025, à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'invitation a été acceptée.