Le secrétaire général du Parti reçoit l’ambassadeur du Royaume-Uni

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu vendredi 17 octobre à Hanoï l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew.

Le dirigeant du Parti a affirmé que le Parti et l’État du Vietnam accordaient toujours de l’importance et une attention particulière au renforcement continu du partenariat stratégique Vietnam–Royaume-Uni, en le portant à une nouvelle phase de développement, afin de répondre aux attentes des peuples des deux pays et de contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.

Il a exprimé sa satisfaction face aux développements positifs des relations bilatérales au cours de la période récente. Il a souligné que ces relations s’étaient développées de manière substantielle et efficace dans tous les domaines, à la hauteur du partenariat stratégique Vietnam–Royaume-Uni.

Le dirigeant vietnamien a estimé que les relations bilatérales recelaient encore un immense potentiel de développement, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, des finances et de la monnaie, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l’emploi, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Il a également souligné que la culture, le sport et les échanges entre les peuples avaient ouvert la voie à une coopération accrue dans d’autres secteurs.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit à Hanoï l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew. Photo: VNA

Les deux parties ont également mis en avant l’importance du pilier économique, commercial et d’investissement. Actuellement, le Royaume-Uni est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe et se classe au 15ᵉ rang des 152 pays et territoires investissant au Vietnam, tandis que le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni au sein de l’ASEAN.

L’ambassadeur britannique Iain Frew a exprimé sa satisfaction quant à l’excellent développement des relations bilatérales, notamment dans le contexte de la célébration du 15ᵉ anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique.

Il a affirmé que le Royaume-Uni attachait de l’importance au développement de ce partenariat avec le Vietnam, considérant ce dernier comme l’un de ses partenaires les plus importants dans la région.

L’ambassadeur Iain Frew s’est dit convaincu que les échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays à venir créeraient une forte dynamique, portant la coopération bilatérale à une nouvelle hauteur, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’innovation, du développement d’un centre financier international, de la croissance verte, du développement durable, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont affirmé qu’elles continueraient de se coordonner étroitement dans le cadre de la coopération bilatérale et au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies. Elles se sont engagées à promouvoir conjointement la paix, la stabilité, la sécurité et la coopération dans la région, et à approfondir le partenariat stratégique pour le rendre plus efficace et conforme aux intérêts des deux pays. – VNA/VI