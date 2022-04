Le secrétaire général du Parti reçoit la vice-présidente du Laos

Dans l'après-midi du 28 avril, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu Pany Yathotou, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et vice-présidente lao, en visite officielle au Vietnam.

La dirigeante lao a exprimé sa satisfaction devant le développement et l’approfondissement de la solidarité spéciale entre son pays et le Vietnam dans tous les domaines. Elle a déclaré que le Laos travaillerait avec le Vietnam pour préserver, cultiver et promouvoir leur solidarité spéciale, après avoir remercié le Vietnam pour ses aides et son soutien au Laos.

De son côté, Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam accordait la plus grande priorité à ses relations spéciales avec le Laos. Il a déclaré se réjouir du développement et de l’approfondissement de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays dans tous les domaines. Il a également souligné l'importance de la consolidation et du renforcement des relations Vietnam-Laos pour la stabilité et le développement de chaque pays ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le leader du Parti a salué les résultats de l’entretien entre les vice-présidentes vietnamienne et lao, avant de proposer de continuer à approfondir les relations politiques entre les deux pays, à collaborer étroitement en matière de défense, sécurité et diplomatie, à améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération bilatérale dans l’économie, la culture, l’éducation... Il a également suggéré une collaboration étroite pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.