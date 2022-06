Le secrétaire général du Parti reçoit la vice-Première ministre cambodgienne

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 24 juin à Hanoï Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Première ministre, présidente de l'Association d'amitié Cambodge – Vietnam, en visite officielle au Vietnam et participation à la cérémonie marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin).

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Première ministre, présidente de l'Association d'amitié Cambodge – Vietnam. Photo: VNA



A cette occasion, Men Sam An a remercié le Vietnam pour son grand soutien au Cambodge pendant sa lutte d’hier pour la libération nationale et le renversement du régime génociaire, comme dans son processus de développement national d’aujourd’hui. Elle a déclaré se réjouir du développement des relations de voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays.

De son côté, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a exprimé sa joie devant le développement continu des relations entre le Vietnam et le Cambodge. Il a insisté sur les significations de la solidarité et de l’entraide entre les Partis et les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge, appelant les trois pays à continuer à renforcer leur coopération.

Le leader du Parti communiste du Vietnam a demandé à la vice-Première ministre cambodgienne de transmettre ses salutations au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, au président du PPC et Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, et aux autres dirigeants du Cambodge.