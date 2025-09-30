Le secrétaire général du Parti reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire d’une importance stratégique et souhaite approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.



En recevant, le 29 septembre à Hanoï, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, Tô Lâm a salué les progrès des relations bilatérales dans tous les domaines, dans le contexte du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et du 2ᵉ anniversaire de leur partenariat stratégique global.



Il a souligné la volonté du Vietnam de rendre ce partenariat plus substantiel et plus approfondi, en renforçant le contenu stratégique dans les domaines de coopération, sur la base des principes fondamentaux de respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, conformément à la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation.



Le dirigeant vietnamien a déclaré que les liens Vietnam–États-Unis étaient devenus un modèle de relations internationales, prouvant que les nations pouvaient dépasser le passé pour bâtir un avenir de coopération fondé sur la confiance et le respect mutuels et les intérêts communs.



Le leader du Parti a apprécié les efforts de Marc E. Knapper et du personnel de l’ambassade des États-Unis au Vietnam dans la mise en œuvre des accords conclus et le développement de la coopération dans divers domaines : politique, économie, commerce, investissement, défense, sécurité, aide humanitaire et traitement des conséquences de la guerre...



Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Mettant en avant le rôle du secteur privé comme moteur essentiel de l’économie vietnamienne, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam continuerait à créer un climat d’investissement favorable aux entreprises américaines. Il a également identifié la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des percées majeures pour atteindre les objectifs de croissance stratégique, appelant à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires tels que les semi-conducteurs, l’énergie et le numérique, et à faciliter le transfert de technologies avancées des États-Unis vers le Vietnam.



De son côté, l’ambassadeur Marc E. Knapper a réaffirmé que l’administration du président Donald Trump accordait une grande importance au partenariat stratégique global avec le Vietnam, estimant qu’un Vietnam puissant, indépendant, prospère et résilient, contribuait activement à la paix et à la stabilité régionales.



Appréciant les mesures prises récemment par le Vietnam pour promouvoir des échanges commerciaux harmonieux et durables entre les deux pays, le diplomate américain a souligné que le Vietnam était considéré comme un partenaire important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Il a assuré qu’il s’efforcerait de travailler avec les agences américaines compétentes afin de mettre en œuvre efficacement tous les piliers du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis. – VNA/VI