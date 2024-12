Le secrétaire général du Parti reçoit David Petraeus, partenaire de la société d'investissement KKR

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a reçu le 10 décembre à Hanoï David Petraeus, partenaire de la société d'investissement KKR et président du KKR Global Institute.

Lors de la rencontre, To Lam a salué la 2e visite de travail de David Petraeus au Vietnam et apprécié les résultats des investissements de KKR. Il a estimé que cette visite apporterait de nouvelles opportunités pour les investissements de KKR au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que les États-Unis étaient un partenaire économique et d'investissement de premier rang du Vietnam, disant qu’avec de grandes opportunités et un grand potentiel de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis, les relations Vietnam-États-Unis continueraient à se développer fortement dans les temps à venir, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant ainsi au développement global de l'économie mondiale.

Le secrétaire général To Lam a souligné que le Parti et le gouvernement du Vietnam continueraient à créer des conditions favorables, y compris des réformes institutionnelles, pour permettre aux investisseurs, vietnamiens comme étrangers, d'investir et de faire des affaires efficacement au Vietnam. Selon lui, le Vietnam continuera de participer aux accords et de mettre en œuvre les engagements commerciaux bilatéraux et les mécanismes multilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

Il a exprimé le souhait que les investisseurs étrangers, y compris les investisseurs américains, continuent d'augmenter leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et des énergies renouvelables et de la réponse au changement climatique... Il a également demandé aux entreprises américaines, dont KKR, de continuer à contribuer activement à la promotion de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, scientifique et technologique.

De son côté, David Petraeus a hautement apprécié le développement des relations Vietnam-États-Unis au cours des 30 dernières années. Il a partagé que KKR était très optimiste quant aux perspectives d'investissement au Vietnam. Selon lui, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est continuent d’être l’une des locomotives de la croissance économique mondiale.

Il a estimé que les domaines prioritaires du Vietnam étaient également ceux privilégiés par KKR, tels que les télécommunications, le développement des énergies vertes, les centres de données et la réponse au changement climatique. Il a affirmé que KKR recherchait des opportunités pour élargir la coopération et les investissements au Vietnam et s'est engagé à continuer de soutenir le développement des relations Vietnam-États-Unis dans les temps à venir.-VNA/VI