Le secrétaire général du Parti présente des orientations pour les contributions aux documents du 14ᵉ Congrès du Parti

Le secrétaire général To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les députés présents à la réunion. Photo : VNA

Dans le cadre de la 10ᵉ session de la 15ᵉ législature de l’Assemblée nationale, le 4 novembre, le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, a présenté les nouveaux points et les orientations majeures contenus dans les projets de documents destinés au 14ᵉ Congrès national du Parti.

Le secrétaire général a d’abord insisté sur la nécessité impérieuse de concevoir un système juridique à la fois « facile à mémoriser, facile à comprendre et facile à appliquer ». Selon lui, il est nécessaire d’évaluer rigoureusement les impacts réels des politiques adoptées, d’assurer un contrôle efficace des risques potentiels et de simplifier les procédures administratives existantes, plutôt que de créer de nouveaux obstacles. Il a également exhorté les députés à identifier avec précision les ajouts ou ajustements nécessaires dans les projets de documents, afin de favoriser la mise en œuvre concrète et cohérente des lois.

Concernant l’édification de l’État de droit socialiste vietnamien, le secrétaire général a appelé à la construction d’un État à la fois puissant et respectueux, discipliné et proche du peuple, caractérisé par la détermination, l’humanité, la persuasion et l’ouverture au dialogue. Ces principes devront être clairement définis dans les documents du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Abordant la question du modèle d’administration locale à deux niveaux, le secrétaire général a invité les délégués à donner leurs avis sur la conception d’un modèle assurant à la fois la proximité avec les citoyens et la continuité des services publics.

S’agissant du rôle dirigeant du Parti dans le système juridique et la gouvernance, le secrétaire général a souligné que les documents du 14ᵉ Congrès national devront expliciter comment le Parti exerce son leadership pour garantir que toutes les politiques et lois servent les intérêts du peuple, favorisent le développement national, défendent fermement l’indépendance et l’intégrité territoriale, maintiennent la stabilité politique et sociale, et renforcent le grand bloc d’union nationale.

Le leader du Parti a également indiqué que le sous-comité chargé des documents avait identifié 18 points nouveaux et des orientations considérées comme révolutionnaires, traduisant une forte volonté d’innovation, de renouvellement du modèle de développement, ainsi que de réorganisation de l’appareil et des méthodes de fonctionnement.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que les documents du Congrès constituent des textes fondamentaux dont la clarté facilitera le processus d’élaboration des lois et de leur mise en œuvre, réduisant ainsi les incertitudes futures.

Il a encouragé chaque député, en tant que représentant du peuple, membre du Parti et cadre expérimenté, à contribuer pleinement par ses observations, ses réflexions et son sens des responsabilités. Il s’est dit convaincu que, grâce à leur expérience, leur proximité avec les électeurs et leur engagement, les députés s’acquitteront avec succès de cette tâche essentielle. – VNA/VI