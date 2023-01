Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong rend hommage au Président Hô Chi Minh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, a rendu hommage et brûlé de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, vendredi matin 20 janvier dans la maison 67 dans le site du palais présidentiel qui lui est dédié, à Hanoi, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023.

Lors de la rencontre avec le personnel du site, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a salué les efforts des fonctionnaires et employés du secteur des vestiges du Président Hô Chi Minh dans la préservation et la présentation aux visiteurs vietnamiens et internationaux des documents et objets précieux sur la vie et les activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh.

Les employés du site 67 offrent un pamplemousse au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong. Photo : VNA



Il leur a également demandé de continuer à divulguer aux visiteurs la pensée, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh, une grande personnalité qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la libération et l’indépendance de sa nation et de son peuple.



À l’occasion du Têt, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a adressé ses meilleurs vœux au personnel du secteur des vestiges du Président Hô Chi Minh et l’a demandé de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées.



Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. –VNA/VI