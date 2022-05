Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong reçoit le PM japonais Kishida Fumio

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a reçu le 1er mai à Hanoï le Premier ministre japonais Kishida Fumio, en compagnie d’une délégation de haut rang du gouvernement japonais, venu le saluer à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam.

Nguyen Phu Trong a rappelé les bons souvenirs de ses précédentes visites au Japon, exprimant sa joie devant le développement rapide et intégral des relations entre les deux pays, notamment les relations économiques efficaces et un grand nombre des Vietnamiens étudiant et travaillant au Japon (450.000 personnes). Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges et les rencontres de haut niveau, les relations entre les secteurs et localités et de se coordonner lors des forums internationaux.

Le leader du Parti a invité les deux pays à travailler ensemble pour bien élaborer un plan pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023. Il a discuté avec le dirigeant japonais de la politique étrangère indépendante, autonome et de paix, d'amitié, de coopération et de développement ; de multilatéralisation et de diversification des relations. Le Vietnam est ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a partagé les résultats importants obtenus pour renforcer et élargir la coopération entre les deux pays lors de l’entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et des rencontres avec les hauts dirigeants du Vietnam. Il a respectueusement demandé au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong de soutenir les activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam. Il a affirmé qu'il ferait de son mieux pour resserrer les liens bilatéraux.

Les deux dirigeants ont aussi partagé des opinions sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun.