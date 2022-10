Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong quitte Hanoï pour une visite officielle en Chine

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a quitté Hanoï pour une visite officielle en Chine du 30 octobre au 2 novembre 2022, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Depuis ces dernières années, les relations Vietnam - Chine maintiennent une tendance stable et positive. Les dirigeants des deux parties sont parvenus à de nombreuses perceptions communes importantes, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

La coopération entre les deux Etats continue d'être promue de manière efficace et substantielle. Les deux parties ont établi un Comité de pilotage pour la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine en novembre 2006. A ce jour, 14 réunions ont été organisées, avec de nombreux résultats concrets.

La coopération économique connaît une forte croissance. En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 165,9 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 24,6%. Lors des huit premiers mois de 2022, ils se sont chiffrés à 117,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8% en rythme annuel.

Concernant les investissements, selon les calculs cumulatifs jusqu’au 20 août 2022, la Chine était le 6e parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total enregistré de 22,42 milliards de dollars.

Le Vietnam et la Chine maintiennent également des échanges et des négociations à différents niveaux sur les questions maritimes, et ont fait certains progrès dans des coopérations peu sensibles