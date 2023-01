Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong adresse ses meilleurs voeux du Têt du Chat 2023

A l’occasion du Nouvel An lunaire 2023 (Têt traditionnel du Chat), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a adressé dimanche 22 janvier aux compatriotes, camarades, soldats dans l’ensemble du pays, à la communauté des Vietnamiens à l’étranger ses meilleurs vœux du Têt ; aux amis sur les cinq continents ses vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

L’Agence vietnamienne d’information tient à présenter les vœux du Têt du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

"Chers compatriotes, chers camarades, chers soldats dans l’ensemble du pays,

Le Printemps du Chat 2023 est de retour dans notre pays bien-aimé. En ce moment sacré et émouvant, au nom du Parti et de l’Etat, je tiens à adresser à mes compatriotes, à mes camarades et à mes soldats dans l’ensemble du pays, à mes compatriotes résidant à l’étranger mes salutations sincères et mes meilleurs vœux du Nouvel An ; aux amis sur les cinq continents mes vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Nous venons de passer l’année du Tigre 2022 riche en événements importants mémorables – une année avec de nombreuses difficultés et défis inattendus ayant lourdement affecté non seulement notre pays mais aussi le monde entier.

Dans ce contexte particulier, tout notre Parti, notre peuple et notre armée ont promu le patriotisme, la volonté, la détermination, le courage, la solidarité, le dynamisme, la créativité ; se sont efforcés de parvenir à de nombreuses réalisations importantes, créant de nombreuses marques exceptionnelles : contrôle de l’épidémie du COVID-19, reprise et développement socio-économique ; édification d’une économie indépendante et autonome associée à l’intégration internationale intégrale, approfondie et efficace ; stabilité politique et social ; garantie de la sécurité et de la défense nationales ; maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement ; consolidation de la confiance de la population en le Parti, l’État et le régime socialiste. Nous avons laissé de très bonnes impressions, reconnus et appréciés par des amis internationaux.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, je félicite mes compatriotes, mes camarades, mes soldats dans l’ensemble du pays pour leurs contributions importantes au succès de l'année dernière.

Nous entrons dans l’Année du Chat 2023, - la troisième année – l’année charnière revêtant une signification importante dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et du 5e Plan quinquennal de développement socio-économique 2021 - 2025. Avec la volonté et la détermination de s'élever pour le développement du pays riche, puissant, prospère et heureux, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée doivent continuer à élever l'esprit de patriotisme et de solidarité ; surmonter les difficultés et les défis pour accélérer de manière globale et synchrone le processus de Renouveau pour édifier et protéger fermement la Patrie ; maintenir un environnement pacifique et stable et réaliser avec succès les objectifs et missions fixés ; créer un élan et une force motrice pour promouvoir le développement rapide et durable du pays dans les années à venir, contribuant à édifier notre pays bien-aimé de plus en plus développé et prospère.

Dans l’ambiance festive pour accueillir le Nouvel An du Chat, je souhaite à mes compatriotes, à mes camarades, à chaque famille et à chacun des Vietnamiens une nouvelle année pleine de santé, de joie, de bonheur et de réussite.

Nouveau printemps, nouvelle détermination, nouveau esprit, nouveaux progrès, nouvelle réussite!

Bonheur pour chaque famille, pour chacun des Vietnamiens

Je tiens adresser mes salutations cordiales!"

- VNA/VI