Le secrétaire général du Parti et président To Lam entame sa visite d'État à Cuba

Dans l'après-midi du 25 septembre (heure locale), après avoir participé au Sommet de l’avenir et à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et travaillé aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant ont quitté New York pour une visite d'État à Cuba, à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, le président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez et de son épouse.



La délégation vietnamienne comprend Nguyen Hoa Binh, vice-Premier ministre permanent ; Phan Van Giang, ministre de la Défense ; Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation ; Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique ; Bui Thanh Son, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et d’autres ministres, responsables et dirigeants de provinces.



Cette visite d'État à Cuba du secrétaire général et président To Lam marque un moment important de portée historique et constitue une démonstration éloquente de l'amitié fraternelle particulière qui existe depuis 65 ans entre les deux peuples vietnamien et cubain et est considéré comme un bien précieux et hautement apprécié par le Parti, l'État et le peuple des deux pays. - VNA/VI