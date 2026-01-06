Le secrétaire général du Parti appelle l’Assemblée nationale à poursuivre le renouvellement de la pensée législative

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le matin du 6 janvier, à Hanoï, la cérémonie nationale marquant le 80e anniversaire des premières élections générales à l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 – 6 janvier 2026) a eu lieu solennellement, en présence du secrétaire général du Parti, To Lam.

L’événement a été organisé par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Dans son discours, le secrétaire général To Lam a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement de commémorer un événement historique majeur, mais aussi d’un moment de profonde signification pour affirmer la détermination politique de l’ensemble du Parti et du peuple à poursuivre le renouvellement et le perfectionnement des institutions, afin de promouvoir un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère – l’ère du progrès de la nation vietnamienne.

Il a souligné que, depuis le jalon historique de 1946, au fil de 80 années d’accompagnement de la nation et de 15 législatures, l’Assemblée nationale du Vietnam n’avait cessé de mûrir et de se renforcer, affirmant son rôle en tant que centre de la vie politique et juridique nationale, institution constitutionnelle occupant une position clé dans l’édification et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam.

Dans les domaines constitutionnel et législatif, l’Assemblée nationale a adopté cinq Constitutions, étroitement liées aux grands tournants de la révolution vietnamienne.

En particulier, l’adoption par la XVe législature de la Résolution modifiant et complétant un certain nombre d’articles de la Constitution a marqué une nouvelle étape dans l’histoire constitutionnelle, institutionnalisant le modèle d’organisation des administrations locales à deux niveaux, rationalisant l’appareil administratif et améliorant l’efficacité et l’efficience de la gouvernance nationale, en réponse aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Le secrétaire général du Parti a affirmé que l’Assemblée nationale manifestait de plus en plus clairement son rôle consistant à aller un pas en avant en matière institutionnelle, à institutionnaliser de manière proactive et opportune les orientations et les lignes directrices du Parti dans la législation, à poursuivre un renouvellement vigoureux de la pensée législative dans une orientation créatrice et motrice du développement, contribuant à la mise en place d’un cadre juridique cohérent, transparent et stable au service du développement national.

Délégués présents à la cérémonie. Photo: VNA

À l’approche du 100e anniversaire de la fondation du Parti (1930 - 2030) et du 100e anniversaire de la fondation de l’État (1945 - 2045), le Parti a fixé pour objectif de faire du Vietnam, d’ici 2045, un pays développé, puissant, prospère et heureux, a souligné To Lam.

Afin de concrétiser cette aspiration, le rôle de l’Assemblée nationale dans la création des institutions au service du développement revêt une importance particulière.

Dans ce contexte, l’Assemblée nationale doit continuer à valoriser sa tradition glorieuse de 80 ans, œuvrer pour ouvrir la voie à l’innovation et à un développement rapide et durable du pays.

Il a également appelé à poursuivre un renouvellement vigoureux de la pensée législative dans une orientation créatrice et motrice du développement, à parachever et harmoniser le cadre institutionnel pour un développement rapide et durable, tout en améliorant fondamentalement la qualité et l’efficacité des activités législatives, en garantissant une gouvernance nationale fondée sur la Constitution et le droit, répondant aux exigences de l’intégration internationale.

Le secrétaire général a demandé de renforcer la qualité de la supervision ; d’améliorer la qualité des décisions concernant les questions majeures du pays, sur la base de données complètes, scientifiques et transparentes ; et d’approfondir la diplomatie parlementaire, contribuant ainsi à rehausser davantage la position du Vietnam sur la scène internationale.

To Lam a enfin souligné que le pays se trouvait à un moment charnière de son histoire. À l’approche des élections de la XVIe législature, le Parti et le peuple attendent des députés qu’ils continuent d’être des représentants exemplaires en matière d’intelligence, de courage politique, d’éthique et d’esprit de service envers la Patrie et le peuple, plaçant les intérêts nationaux au-dessus de tout et perpétuant dignement la tradition glorieuse de 80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam.

En réponse, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a affirmé que les organes de l’Assemblée nationale et les députés poursuivraient la valorisation de l’expérience et des acquis des générations précédentes, continueraient à innover et répondraient mieux aux exigences de plus en plus élevées du pays.-VNA/VI