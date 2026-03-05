Le secrétaire général du Parti appelle à améliorer la qualité des cadres au niveau local

Le secrétaire général To Lam à la séance de travail avec la Commission de l'organisation du Comité central du Parti. Photo: VNA

Le matin du 5 mars, le secrétaire général du Parti, To Lam, a présidé une séance de travail avec la Commission de l'organisation du Comité central du Parti sur les mesures visant à améliorer la qualité des cadres au niveau local.



Le leader du Parti a indiqué que le pays entrait dans une nouvelle étape de développement, exigeant de poursuivre la construction et la rectification du Parti et du système politique, de réorganiser l’appareil d’État vers plus de légèreté, d’efficacité et d’efficience, de mettre en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux, de renforcer la décentralisation et de promouvoir une croissance rapide et durable.



Dans ce contexte, l’amélioration de la qualité des cadres de base constitue une tâche régulière et stratégique, ayant une influence décisive sur la capacité de gouvernance et la mise en œuvre des missions politiques.



Le dirigeant a appelé à renouveler la gestion des cadres, en passant d’une logique d’augmentation des effectifs ou de formations générales à une approche de gouvernance plus moderne : normaliser les compétences selon les postes de travail, évaluer les cadres sur la base des résultats obtenus, renforcer le contrôle du pouvoir et créer des conditions permettant aux cadres d’oser penser, oser agir et assumer leurs responsabilités au service des intérêts communs.



Il a également insisté sur la nécessité de redéfinir le « portrait du cadre de base » conformément aux nouvelles fonctions du modèle d’administration locale à deux niveaux, en élaborant un cadre de compétences fondé sur les postes de travail... Chaque province ou ville devrait établir un cadre de compétences unifié pour les fonctions au niveau communal, assorti d’annexes adaptées aux spécificités locales.



En ce qui concerne le recrutement et l’affectation des cadres, To Lam a insisté sur le principe « la bonne personne, pour la bonne tâche et au bon endroit ». Il a demandé de revoir la répartition des effectifs après la réorganisation des unités administratives et de remédier rapidement aux chevauchements de fonctions, ainsi qu’à la situation où l’on observe un « surplus de personnes habituées aux anciennes tâches mais un manque de profils capables d’assumer les nouvelles ».



Quant à la formation, le secrétaire général a préconisé de passer d’une logique d’« acquisition de certificats » à une formation axée sur la résolution de problèmes concrets et les compétences pratiques. L’évaluation des cadres doit s’appuyer sur les résultats obtenus et sur le niveau de satisfaction de la population.



Il a également insisté sur la nécessité de renforcer strictement le contrôle du pouvoir dans le travail de gestion des cadres au niveau local afin de prévenir les violations, notamment en assurant la transparence des critères et des procédures internes, en développant les dossiers électroniques de service et en mettant en place des mécanismes de signalement interne protégés…



Le secrétaire général a en outre souligné l’importance de l’accélération de la transformation numérique dans la gestion des ressources humaines et dans l’exécution des services publics. L’intégration du numérique permettra d’améliorer la rapidité de traitement des dossiers, la transparence administrative et la coordination entre les différents niveaux de l’administration.



En conclusion, To Lam a rappelé que l’amélioration de la qualité des cadres au niveau local constituait un levier essentiel pour renforcer la capacité de direction et de gouvernance des organisations du Parti et améliorer l’efficacité de la gestion publique. Il a appelé le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques et la population à renforcer leur rôle dans la supervision.



Pour que les grandes ambitions réussissent, il faut commencer par bâtir un contingent de cadres solide, en particulier au niveau local, là où les politiques rencontrent la vie quotidienne, selon le secrétaire général du Parti. -VNA/VI