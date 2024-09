Le secrétaire général du CC du PPRL et président lao entame une visite d'État au Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, son épouse et une délégation lao de haut rang ont été accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài. Photo :

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, son épouse et une délégation lao de haut rang sont arrivés mardi matin 10 septembre à Hanoï, entamant une visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lâm et de son épouse.

Le dirigeant lao et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài par le membre du Bureau politique et secrétaire permanent du PCV Luong Cuong, le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, la membre du Comité central du Parti et vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, le membre du Comité central du Parti et président du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, ainsi que le président du Conseil populaire de Hanoï Nguyên Ngoc Tuân.

Cette visite est la deuxième au Vietnam du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith depuis le 11e Congrès national du PPRL en janvier 2021, et fait suite à la visite d'État au Laos de To Lam en tant que président du Vietnam en juillet dernier. C'est une démonstration vivante de la grande amitié, de la solidarité particulière et des relations fidèles et pures entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos.

La visite a lieu à un moment où les deux Partis et les deux pays mettent en œuvre vigoureusement les Résolutions de chaque Parti et préparent activement les Congrès à tous les niveaux en vue des Congrès nationaux du PCV et du PPRL. En outre, les relations entre le Vietnam et le Laos sont florissantes et ont obtenu de nombreux résultats importants.

Elle est considérée comme l'un des jalons importants de l'histoire des relations bilatérales, contribuant à développer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale des deux pays à un nouveau niveau de manière de plus en plus efficace et pratique pour assurer la prospérité des peuples de chaque pays.- VNA/VI