Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États attendu au Vietnam

A l'invitation de la Conférence épiscopale du Vietnam, l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, se rendra au Vietnam du 9 au 14 avril, a annoncé le 3 avril le bureau de la Conférence épiscopale du Vietnam.

Selon le prêtre Joseph Dao Nguyen Vu, chef du bureau de la Conférence épiscopale du Vietnam, il s'agira de la première visite de niveau de secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales au Vietnam.

Il est prévu que l'archevêque Paul Richard Gallagher aura une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, rencontrera le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et ira saluer les dirigeants du ministère de l'Intérieur et du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses. En outre, il visitera l'Hôpital national pour enfants à Hanoï, qui coopère médicalement avec l'hôpital pédiatrique du Bambino Gesù de Rome depuis 2005.

De plus, il célébrera la messe dans des cathédrales de Hanoï, Hue et Hô Chi Minh-Ville et rencontrera la Conférence épiscopale du Vietnam avant de terminer sa visite.-VNA/VI