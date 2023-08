Le secrétaire du Comité du Parti de HCM-Ville reçoit la présidente du Sénat de Belgique

Hô Chi Minh-Ville dispose encore d'un grand potentiel de coopération avec les partenaires belges, notamment dans les domaines d'intérêt commun, a affirmé vendredi 25 août le membre du Bureau politique du Parti, Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité municipal du Parti à Stéphanie D'Hose, présidente du Sénat de Belgique, en visite de travail à la mégapole du Sud.

Le membre du Bureau politique du Parti, Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (droite) et Stéphanie D'Hose, présidente du Sénat de Belgique. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville est un grand pôle économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du Vietnam et un centre d'intégration internationale du pays. La ville a toujours mis en œuvre rapidement les programmes et les plans des dirigeants des deux pays dans tous les domaines, a déclaré Nguyên Van Nên, ajoutant que Hô Chi Minh-Ville avait de nombreux projets de coopération efficaces avec la Belgique.

Cependant, il a estimé que la coopération commerciale et d'investissement entre la ville et la Belgique restait modeste par rapport au potentiel et aux aspirations des deux parties.

Il a estimé que la visite de la présidente du Sénat de Belgique contribuerait à approfondir la coopération entre les deux parties, notamment entre la ville et les localités belges.

Il a suggéré à la présidente du Sénat de Belgique de prêter attention à aider les entreprises belges à investir dans la ville, permettant ainsi la ville de jouer son rôle de moteur économique du pays.

Il a hautement apprécié et remercié la Chambre des représentants de Belgique pour avoir publié une résolution sur le soutien aux victimes de l'agent orange (AO) du Vietnam.

Pour sa part, D'Hose a exprimé ses grandes impressions sur le Vietnam et son peuple. Elle a déclaré que sa visite visait à renforcer et à renforcer davantage les relations Vietnam-Belgique.

Elle a affirmé que cette visite lui a permis de mieux connaître le Vietnam et son peuple, ce qui l'a incitée à déployer davantage d'efforts pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, des investissements et des relations commerciales.

Soulignant les similitudes dans l'histoire du Vietnam et de la Belgique, elle a déclaré que le Parlement fédéral de Belgique envisagerait d'approuver la résolution sur le soutien aux victimes de l'AO vietnamiennes et qu'il continuera à les aider ainsi qu'à régler les conséquences de l'AO.

Le Parlement fédéral de Belgique appellera l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales à intensifier les recherches sur les conséquences de l'AO, et appellera les États-Unis à continuer d'aider le Vietnam à régler les conséquences de l'AO, a-t-elle ajouté.