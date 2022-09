Le secrétaire d’État américain félicite le Vietnam pour sa 77e Fête nationale

Le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, a adressé jeudi 1er septembre un message de félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l’occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Le secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken. Photo: AFP/VNA

Dans un communiqué publié par le département d’État américain, il a souligné les réalisations que les États-Unis et le Vietnam ont enregistrées conjointement ces dernières années dans la promotion des priorités communes sur la sécurité régionale, la prospérité, la lutte contre le changement climatique, le règlement des défis sanitaires mondiaux et l’intensification des relations et des échanges entre les deux peuples.

Le chef de la diplomatie américaine a affirmé l’amitié bilatérale sur la base du soutien États-Unis à un Vietnam fort, prospère et indépendant, ainsi que des engagements à long terme des deux parties dans le règlement des conséquences de la guerre et des questions humanitaires.

Il a exprimé son espoir de poursuivre la coopération avec le gouvernement et le peuple vietnamiens pour apporter la prospérité, la paix et la stabilité aux deux pays et à la région Indo-Pacifique.

Auparavant, dans le cadre du dialogue États-Unis sur l’Asie-Pacifique tenu le 30 août à Washington, le secrétaire d’État adjoint américain chargé des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, ont discuté des questions d’intérêt commun pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Selon le bureau du porte-parole du Département d’État américain, les deux parties ont affirmé l’importance de poursuivre les échanges de haut niveau entre les deux pays, ainsi que la célébration du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral en 2023. –VNA/VI