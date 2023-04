Le secrétaire d'État américain se rend à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a visité le 15 avril une zone d'exposition de produits technologiques sur les applications d'intelligence artificielle (IA), les robots et les lampes purificatrice d'air grâce à des algues à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï.

Le secrétaire d'État américain visite une zone d'exposition de produits technologiques à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï. Photo: VNA

Concrètement, des représentants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï l'a informé des recherches sur l'IA, le système mobile de surveillance de la qualité de l'air Fi-Mi, le système de robot d'échecs utilisant la technologie de traitement d'images 3D et l'IA(Robot Chess), la technologie de purification de l'air à base d'algues, etc.

Ensuite, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a regardé attentivement la compétition de robotique des étudiants vietnamiens qui se préparent au Championnat mondial de robotique VEX prévu du 25 au 27 avril à Dallas, Texas.