Le secrétaire d'État américain partage avec le peuple vietnamien les pertes causées par le typhon Yagi

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Photo : Getty Images/VNA

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a publié le 12 septembre (heure locale) une déclaration sur les dégâts causés par le typhon Yagi (le troisième frappant le Vietnam en 2024), adressant sa sincère solidarité et son soutien au peuple vietnamien face aux conséquences désastreuses.



De même, Antony Blinken a annoncé que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) fournissait une aide humanitaire pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences, notamment une aide financière, le fourniture de tentes, d'eau potable et d'équipements sanitaires ainsi que d'autres éléments de première nécessité...



Le secrétaire d'État américain a également affirmé que les États-Unis continueraient à coopérer avec leurs partenaires, y compris le groupe Quad, pour soutenir le peuple vietnamien pendant cette période difficile actuelle.



A cette occasion, Antony Blinken a également exprimé sa sympathie pour les pertes en vies humaines et matérielles causées par le typhon Yagi dans d'autres pays, notamment en Chine, en Thaïlande, au Laos, au Myanmar et aux Philippines, et a affirmé sa volonté de soutenir les zones qui en ont besoin. -VNA/VI