Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Lai Châu élu secrétaire

Le nouveau secrétaire du Comité du Parti de la province de Lai Châu, Lê Minh Ngân. Photo : VNA



Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Lai Châu, Lê Minh Ngân, a été élu secrétaire dudit comité pour le mandat 2025-2030 lors du 15e Congrès du Parti de cette localité septentrionale.

Le congrès a également élu le président du Comité populaire provincial Lê Van Luong et le président de l’antenne provinciale du Front de la Patrie du Vietnam Sung A Hô aux postes de secrétaires adjoints du Comité du Parti de la province de Lai Châu pour le mandat 2025-2030.

Lors de sa séance inaugurale du 18 septembre, le 15e Congrès du Parti de la province de Lai Châu a élu le Comité du Parti de la province de Lai Châu pour le mandat 2025-2030, composé de 47 membres.

Dans son discours, Lê Minh Ngân s’est engagé à diriger la province de Lai Châu dans la mise en œuvre réussie des résolutions du 15e Congrès du Parti, en mettant l’accent sur le développement vert, rapide et durable de la province et la construction du Parti sain et puissant. – VNA/VI