Le sceau en or “Hoàng dê chi bao” sera rapatrié au Vietnam

Les efforts se sont multipliés pour compléter les procédures juridiques nécessaires au rapatriement du sceau en or “Hoàng dê chi bao” (trésor de l’Empereur) de la dynastie des Nguyên, a déclaré lundi 10 octobre à la presse la directrice du Département du patrimoine culturel Lê Thi Thu Hiên.

Le sceau en or “Hoàng dê chi bao”. Photo: VNA

Depuis octobre 2022, les autorités compétentes ont pris plusieurs mesures, au travers de la diplomatie culturelle, pour constituer le dossier juridique, prouver l’origine du sceau en or “Hoàng dê chi bao” et négocier son rapatriement, a-t-elle dévoilé à la presse.

Ce sceau en or, d’un poids de 10,78 kg, est le plus grand, le plus beau, le plus précieux et le plus important du genre de la dynastie des Nguyên (1802-1945), la dernière du Vietnam. Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d’une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes.

La partie vietnamienne vient d’achever les procédures juridiques relatives au retour de cette antiquité au Vietnam, dont l’autorisation de sortie d’un trésor national de la France et l’autorisation d’exportation d’un bien culturel du territoire européen, a fait savoir Lê Thi Thu Hiên.

Par l’intermédiaire du représentant de la partie vietnamienne et de l’avocat de la Maison de ventes aux enchères française Millon, ces documents juridiques pertinents devraient être achevés à la fin octobre, permettant le transfert par la partie française du sceau en or au Vietnam, a-t-elle indiqué.