Le sanctuaire de My Son parmi les circuits historiques les plus fascinants d’Asie

Le complexe de tours de My Son, niché dans une vallée du district de Duy Xuyên, à Da Nang. Photo : Tât Son/VI

Le magazine de voyage britannique Time Out a classé le site archéologique antique de My Son, au Vietnam, parmi les circuits historiques les plus fascinants d’Asie.



Avec de nombreuses civilisations remontant à des milliers d’années, l’Asie regorge d’une histoire fascinante, de l’essor de puissantes dynasties à la diffusion de diverses religions, a écrit le Time Out, invitant ses lecteurs à explorer un pan du passé asiatique en réservant des circuits historiques lors de leur voyage à travers le continent.



Lola Méndez, collaboratrice spécialisée en Asie du magazine et grande connaisseuse du patrimoine asiatique, a classé le circuit historique de My Son en troisième position, louant son mélange unique d’histoire, de mystère et de richesse culturelle.



Depuis la vieille ville de Hôi An, au Vietnam, il suffit d’une heure de route à travers de charmants villages pour atteindre le site archéologique de My Son où la civilisation Cham a prospéré il y a plus de mille ans.



L’excursion proposée par Urban Adventures , au prix de 77 dollars par personne, offre aux voyageurs un aperçu de la manière dont les monuments sacrés ont subi des destructions dues aux guerres auxquelles se sont ajoutés les outrages du temps.

Les monuments du sanctuaire de My Son sont les constructions les plus importantes de la civilisation de My Son. Photo: VNA

Lola Méndez a noté que si les temples hindous en ruine ne sont pas aussi imposants qu’Angkor Wat au Cambodge ou Bagan au Myanmar, la résilience de ces structures délabrées, qui ont traversé tant d’épreuves, exerce une fascination particulière.

Le sanctuaire de My Son est un ensemble architectural remarquable qui s’est développé sur dix siècles, du 4e au 13e siècle de notre ère. Il évoque de manière lumineuse la vie spirituelle et politique d’une étape importante de l’histoire de l’Asie du Sud-Est.



Reconnu par l’UNESCO en 1999 comme site du patrimoine mondial, le sanctuaire de My Son comprend 70 tours et temples dans ce qui fut, pendant quasiment toute son existence, le site spectaculaire de la capitale religieuse et politique du royaume de Champa.



Les tours-sanctuaires présentent une variété de dessins architecturaux symbolisant la grandeur et la pureté du Mont Méru, la montagne sacrée mythique, berceau des dieux hindous au centre de l’univers, à présent reproduite symboliquement sur terre dans la patrie montagneuse du peuple cham.



Les temples sont construits en brique cuit et en piliers de pierre décorés de bas-reliefs en grès représentant des scènes de la mythologie hindoue. Leur caractère sophistiqué en matière de technologie témoigne des compétences chams en génie, alors que l’iconographie et le symbolisme élaborés des tours-sanctuaires jettent de la lumière sur le contenu et l’évolution de la pensée religieuse et politique cham.



Parmi les autres circuits cités par Time Out, on trouve une découverte du patrimoine bouddhiste à Chiang Mai (Thaïlande), une visite au lever du soleil à Angkor Wat (Cambodge), un rituel de bénédiction de l’eau à Bali (Indonésie), une visite du patrimoine artisanal à Singapour, une visite du mémorial de la paix à Hiroshima (Japon) et une exploration de la Grande Muraille de Chine. – VNA/VI