Le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025 attire plus de 46 000 visiteurs. Photo: PLO

Le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025 (ITE HCMC 2025), organisé du 4 au 6 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), a accueilli plus de 46 000 visiteurs, dont des acheteurs internationaux, journalistes et influenceurs.

L'événement s’est élargi avec le Forum Export 2025 et un programme de mise en relation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En parallèle, environ 250 invités étrangers ont participé à des circuits de découverte touristique et gastronomique dans la ville ayant lieu du 4 au 8 septembre.

Lors de la cérémonie de clôture, Hô Chi Minh-Ville a reçu le Prix du Marketing touristique TPO BEST 2025 de l'Organisation de promotion du tourisme pour sa campagne « Find Your Vibes », saluée pour sa mise en valeur de la richesse culturelle et du dynamisme de la ville. -VNA/VI