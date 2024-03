Le Salon international de la défense du Vietnam 2024 convie 50 pays

Au moins 140 délégations internationales de 50 pays du monde entier seront invitées au Salon international de la défense du Vietnam 2024, qui se tiendra à l’aéroport de Gia Lâm, à Hanoi, du 19 au 22 décembre.

Le vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, s’exprime lors d’une conférence de presse pour présenter le Salon international de la défense du Vietnam 2024. Photo : VNA

Organisée par le ministère de la Défense, cette deuxième édition vise à partager les réalisations et les expériences dans la recherche, la production et l’utilisation d’armes et d’équipements techniques, et à promouvoir la coopération dans le domaine de l’industrie de défense entre le Vietnam et les pays participants.



Selon le général de brigade Lê Quang Tuyên, directeur adjoint du Département général de l’industrie de défense du ministère de la Défense, ce salon couvrira une superficie d’environ 100.000 m².



Le point culminant de l’événement sera un survol de bienvenue effectué par l’armée de l’air de l’Armée populaire du Vietnam (APV) lors de la cérémonie d’ouverture. Il proposera également, entre autres, des spectacles d’arts martiaux et des séminaires.



Les entreprises de défense nationales et internationales présenteront des véhicules de combat, des solutions technologiques, des armes et des équipements pour l’ensemble de la marine, de l’armée, de la défense antiaérienne et des forces aériennes.

Sur le thème "La paix, l’amitié, la coopération pour le développement commun", le salon vise à transmettre au monde un message en faveur de la paix, démontrant l’esprit du Vietnam, ami de tous les pays du monde, partenaire responsable et fiable de communauté internationale et l’espoir du pays de développer la diplomatie de défense, le multilatéralisme et la coopération pour la paix, la stabilité et le développement mutuel.



Cet événement devra contribuer au renforcement des activités commerciales et à la recherche de partenaires et de marchés potentiels pour participer à la chaîne de production, d’approvisionnement et d’exportation de produits de défense du Vietnam ; et promouvoir l’image de la terre et du peuple vietnamiens ainsi que de l’APV dans le monde, élevant ainsi la position politique et la voix du Vietnam sur la scène internationale.



En 2022, le premier Salon international de défense du Vietnam a attiré 175 entreprises de l’industrie de défense de 31 pays et territoires, 25.000 visiteurs spécialisés, 300 délégations nationales et 52 délégations internationales. Dans le cadre de l’événement, 80 réunions bilatérales et 15 séances de présentation technique ont été organisées. – VNA/VI