Le Salon international d’art du Vietnam 2025 célèbre l’art mondial

L’un des moments forts de l’exposition sera l’accent mis sur les mouvements artistiques contemporains, notamment l’art numérique, les techniques mixtes expérimentales et les approches innovantes de la narration visuelle. Photo: Comité d'organisation

L’Exposition internationale d’art du Vietnam 2025, l’un des événements artistiques les plus attendus d’Asie du Sud-Est, se tiendra du 25 au 29 juillet au Centre international des expositions de Hanoi.

Réunissant un large éventail d’artistes, de collectionneurs et de galeries du monde entier, l’exposition servira de plate-forme dynamique d’échanges culturels et de collaboration artistique.

Lors de sa première édition, l’événement présentera plus de 100 galeries de premier plan de grandes capitales artistiques telles que New York, Londres, Tokyo, Séoul, Hong Kong, Pékin et Taipei, aux côtés de certaines des institutions artistiques les plus réputées du Vietnam.

Les visiteurs peuvent s’attendre à une extraordinaire exposition de peintures à l’huile, d’aquarelles, de sculptures, d’art numérique et de techniques mixtes, mettant en valeur les expressions artistiques traditionnelles et contemporaines.

Ce salon est soutenu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et organisé par le Centre d’exposition pour la culture et l’art du Vietnam, Art Box Exhibition Limited de Hong Kong, en collaboration avec des organisations artistiques vietnamiennes renommées, à savoir Khôi Viêt Art, Art Box Vietnam et Chọn de l’Art.

L’événement promet d’être une étape culturelle importante, offrant aux visiteurs une occasion extraordinaire de découvrir des chefs-d’œuvre d’artistes établis et émergents dans une variété de disciplines. Il présentera des vitrines d’art exclusives, qui présenteront des expositions méticuleusement organisées d’œuvres distinguées de talents mondiaux et locaux.

Les visiteurs peuvent également participer à des conférences sur l’art, où ils auront la chance de s’engager dans des discussions approfondies avec des artistes de premier plan, des conservateurs et des experts du secteur.

Un autre point fort de l’événement est la démonstration d’art en direct, où les participants pourront voir les artistes créer leurs œuvres en temps réel, offrant un aperçu rare de leur processus créatif.

Pour ceux qui s’intéressent au monde de l’art, l’exposition offre des opportunités d’investissement, ce qui en fait une occasion idéale pour les collectionneurs et les investisseurs de découvrir des artistes prometteurs et d’acquérir des pièces uniques.

L’événement proposera un programme complet comprenant des expositions organisées, des discussions et des démonstrations en direct. Des informations supplémentaires, notamment des informations sur la billetterie et des mises à jour sur l’événement, sont disponibles sur le site Web officiel : https://vniae.com. – VNA/VI