Le rôle du Vietnam dans l'approfondissement des liens entre l'ASEAN et le Canada

Le Vietnam, le plus grand partenaire commercial

du Canada au sein de l'ASEAN et l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, offre de nombreuses opportunités commerciales aux entreprises canadiennes.



Délégués à la 12e réunion consultative des ministres de l'Economie de l'ASEAN et du Canada à Semarang, en Indonésie, en août 2023. Photo : VNA

Ces entreprises considèrent le Vietnam comme un élément de leur stratégie de délocalisation des chaînes de production et d'approvisionnement, ainsi que comme une destination pour leurs biens, services et investissements.

Selon Wayne Farmer, président du Conseil d'affaires Canada-ASEAN (CABC), le Vietnam est actuellement la principale destination de nombreuses entreprises canadiennes souhaitant entrer sur le marché de l'ASEAN. Le pays bénéficie également de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et devrait bénéficier de l'Accord de libre-échange entre le Canada

et l'ASEAN à l'avenir.

Les relations entre l’ASEAN et le Canada se développent continuellement, en particulier depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en 2023.

Le Canada, plus déterminé que jamais, cherche à renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement avec l'ASEAN. Cela se traduit par la création de l'Association d'amitié parlementaire Canada-ASEAN et la reconnaissance du Conseil d'affaires Canada-ASEAN (CABC) en tant qu'organe officiel du Canada pour les relations avec l'ASEAN.

Wayne Farmer a souligné l'engagement continu du CABC à renforcer les relations économiques entre le Canada et les États membres de l'ASEAN.

Cela contribuera à ouvrir de nouvelles voies pour stimuler la coopération, le commerce et l'investissement.

Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le coprésident de l'Association d'amitié parlementaire Canada-ASEAN, le sénateur Clément Gignac, a souligné que le Canada attachait une grande attention à ses relations avec l'ASEAN. Il s'est engagé à soutenir activement les entreprises canadiennes dans le renforcement de leurs relations avec la région.

Depuis 2021, l'ASEAN est le quatrième partenaire commercial du Canada, avec un commerce bilatéral estimé à environ 50 milliards de dollars.

L'ambassadeur du Laos aux États-Unis et au Canada, Sisavath Inphachanh, dont le pays assume la présidence tournante de l’ASEAN en 2024, a souligné l'importance accordée par le Parlement canadien au soutien des entreprises dans l'établissement de liens avec les pays membres de l'ASEAN.

Le CABC, créé en 2012 à Singapour, a pour mission de promouvoir et de renforcer les relations commerciales entre les entreprises privées canadiennes et la région de l'ASEAN. -VNA/VI