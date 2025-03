Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique arrivent à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam. Photo: VNA

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont arrivés à Hanoï lundi matin 31 mars, entamant leur visite d'État de cinq jours au Vietnam à l'invitation du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont été accueillis à l'aéroport international de Noi Bai par, entre autres, la vice-présidente du Bureau présidentiel Phan Thi Kim Oanh, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et l’ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyen Van Thao.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang la visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Belgique est une visite spéciale et importante pour les relations entre les deux pays. Il s’agit de la première visite d’État depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a plus de 50 ans. Elle intervient notamment dans le contexte de l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère. Elle marque un jalon historique et important dans la nouvelle étape de développement des relations entre les deux pays, avec une confiance politique plus élevée et une coopération plus substantielle et plus efficace.

L'ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van den Bossche, a souligné que cette visite d'État affirme non seulement le rôle du Vietnam en tant que partenaire fiable et stable de la Belgique, renforçant la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, mais montre également l'importance du Vietnam sur la scène internationale dans le contexte mondial actuel. Selon lui, une coopération étroite entre des partenaires tels que la Belgique et le Vietnam est nécessaire pour promouvoir le rôle de l'ASEAN, de l'Union européenne (UE), ainsi que des relations entre l'UE et le Vietnam. -VNA/VI