Le roi et la reine de Belgique en visite à Ho Chi Minh-Ville

Dans le cadre de leur visite d'Etat au Vietnam, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont visité le Musée des vestiges de la guerre dans l'après-midi du 3 avril à Ho Chi Minh-Ville.



A ce Musée, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont visité l'exposition thématique «Conséquences de l'agent orange dans la guerre d'agression américaine au Vietnam » et rencontré des enfants touchés par cet agent chimique.



Le couple royal a également assisté à l’événement « Agent orange : du passé au futur » organisé par ledit Musée. Lors de l'événement, le roi Philippe et la reine Mathilde ont pu découvrir les technologies et les avancées de la société belge Haemers Technologies dans le traitement et la décontamination des sols affectés par les dioxines, un effort qui contribue à atténuer les dommages environnementaux causés par l'agent orange au Vietnam.



Le couple royal a visité la pagode Vinh Nghiem pour découvrir la culture bouddhiste vietnamienne.

Photo: VNA

Ils ont également découvert l'Aquitara Impact Fund, un fonds d'investissement belge qui soutient Haemers Technologies dans sa mission de combiner la restauration environnementale avec le développement économique à travers la récupération de terres contaminées, la création de parcs éco-industriels et l'intégration d'énergies renouvelables. Le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prevot, a souligné le fort engagement de son pays envers le Vietnam pour faire face aux conséquences de la guerre, notamment en soutenant les victimes de l'agent orange. Il a souligné que le Parlement fédéral belge a approuvé à une résolution en faveur de ces victimes et a affirmé que la Belgique n’a pas seulement pris des engagements verbaux mais agit également par le biais d’une coopération scientifique et technique et de solutions financières durables pour lutter contre la contamination à la dioxine.



À midi le même jour, le couple royal a visité la pagode Vinh Nghiem pour découvrir la culture bouddhiste vietnamienne et rencontré Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville.-VNA/VI