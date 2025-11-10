Le riz vietnamien ST25 sacré trois fois meilleur riz du monde

Lors de la cérémonie d'annonce des résultats du concours du « Meilleur riz au monde » 2025, le 9 novembre, Lun Yeng, secrétaire général de la Fédération cambodgienne du riz (CRF), a annoncé que les deux riz primés étaient le riz Phka Romdoul du Cambodge, commercialisé sous la marque « Malis Angkor », et le riz ST25 du Vietnam, surpassant ainsi plus de 30 échantillons provenant de nombreux pays.

Créée par le Héros de travail Hô Quang Cua, ST25 est une variété de riz développée à la commune de Thach Thoi An, ancien district de Trân Dê, province de Soc Trang, dans le delta du Mékong. Réputé pour son rendement stable, sa résistance aux maladies et sa capacité à pousser sur des sols variés, y compris les terres salines du delta du Mékong, le ST25 continue de renforcer la position du Vietnam sur le marché mondial du riz de qualité premium. Le ST25 a été reconnu pour la première fois comme le meilleur riz au monde lors de la 11e Conférence internationale sur le commerce du riz à Manille, aux Philippines, en novembre 2019.



Le concours du meilleur riz du monde 2025 s'inscrit dans le cadre de la 7e Conférence mondiale sur le commerce du riz, organisée par The Rice Trader et qui a eu lieu du 7 au 9 novembre à Phnom Penh, au Cambodge. – VNA/VI