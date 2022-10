Le riz vietnamien à la conquête du marché international

Grâce à sa qualité et à ses marques qui s’affirment de plus en plus à l’international, le riz vietnamien ne cesse de gagner des parts de marché.

Selon le service commercial du Vietnam au Japon, au début du mois de septembre, un plat de riz frit utilisant du ST25, une marque vietnamienne prestigieuse, figurait au menu du déjeuner, au bureau gouvernemental. Pour pouvoir accéder à cette consécration, le ST25 a été passé au crible de 600 normes toutes plus exigeantes les unes que les autres.

Toujours au mois de septembre, le riz de la marque Com Vietnam Rice du groupe Lôc Troi, a fait une entrée remarquée sur les étals des hypermarchés Edouard Leclerc, en France. Mais il était déjà présent dans les rayons des supermarchés Carrefour, également en France.



Au cours de ces deux dernières décennies, le riz vietnamien a certes été exporté, mais sans marque ou avec des marques d’importateurs étrangers. Ce n’est qu’en 2022 que du riz «made in Vietnam» a été exporté pour la première fois.

Si l’on considère les neuf premiers mois de l’année, le groupe Lôc Troi aura exporté un volume de riz plus important que celui de toute l’année 2021. Il cherche d’ailleurs à accroître des exportations vers l’Europe, les États-Unis, le Japon et l’Australie.

De son côté, la société TT Foods affirme que le riz de haute qualité du Vietnam est apprécié non seulement au Japon et en France, mais aussi aux États-Unis et dans d’autres pays européens. Selon le Département de l’Agriculture des États-Unis, les riz parfumés et aux grains longs comme le ST25 sont très appréciés sur le marché américain.

Le Vietnam est actuellement le troisième exportateur de riz du monde, les premier et deuxième étant l’Inde et la Thaïlande. Notre pays exporte chaque année entre 6 millions et 6,5 millions de tonnes, soit 7,8% du volume des exportations de riz du monde. Le riz vietnamien est exporté vers 28 pays et territoires, principalement en Asie et en Europe.

Pour permettre au riz vietnamien de continuer à gagner des parts de marché, le Premier ministre a demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural d’élaborer un projet de production de riz de haute qualité dans le delta du Mékong, principalement, à Dông Thap, Long An, An Giang, Kiên Giang et Cân Tho.