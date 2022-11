Le Riz parfumé TBR39 remporte le concours de riz vietnamien 2022

Le concours de riz vietnamien 2022 a eu lieu le 4 novembre à Ho Chi Minh-Ville.



L’événement a été organisé par l’Association alimentaire vietnamienne (VFA – Vietnam Food Association), le Département des cultures du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, et le journal “Nông thôn Ngày nay” (Ruralité d’aujourd'hui).



Selon Nguyen Ngoc Nam, président de la VFA, le concours est organisé depuis 2019 pour promouvoir les riz délicieux du pays et choisir des représentants pour participer à des concours internationaux de riz.



Cette année, le concours a réuni 12 produits de six entreprises. Le Riz parfumé TBR39 du groupe ThaiBinh Seed a remporté le premier prix. Ce produit représentera ainsi le Vietnam au concours World's Best Rice 2022.



Dans la catégorie du riz gluant, le riz gluant A Sao de ThaiBinh Seed a également remporté le premier prix.