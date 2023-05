Le restaurant bun dau mam tom du couple américano-vietnamien au Top 26 les plus célèbres à New York

Le restaurant bun dau mam tom (nouilles de riz vietnamiens et tofu frit avec pâte de crevettes) de Nhung Dao et de son mari, Jerald Head, vient d'être élu 26e par le New York Times dans le top 100 des meilleurs de New York.

"Nous sommes le seul restaurant qui vend des plats vietnamiens sur la liste", a expliqué Mme Nhung au journal Vietnamnet.



"Chaque jour, nous vendons une centaine de portions. Les clients ne sont pas seulement des étudiants vietnamiens, des Vietnamiens d'outre-mer, mais aussi de nombreux Américains de souche. Beaucoup de gens deviennent +accros+ à l'odeur de cette sauce vietnamienne", a ajouté Mme Nhung.



Le restaurant du couple américano-vietnamien est situé dans le sud-est de Manhattan, et est ouvert uniquement de 17h à 20h30 le vendredi et de 12h à 16h le samedi et le dimanche. Chaque portion est vendue 32 dollars (équivalent à 800.000 dongs).



Le bun dau est disposé sur un plateau en bambou, tapissé de feuilles de bananier. Chaque portion spéciale comprend vermicelles, tofu frit, cha com (jeune riz et hachis de porc mélangés et frits), lanières de boyau de porc grillées, boudin farci à l'intérieur d'un boyau de porc entier non coupé, tranches de poitrine de porc cuites, herbes, mam tom. Les jours de beau temps, le propriétaire du magasin place également des tabourets en plastique le long du trottoir pour que les clients puissent déguster le bun dau "à la vietnamienne". "Ces tabourets en plastique sont entièrement fabriqués au Vietnam et apportés aux États-Unis par nos soins", a déclaré Mme Nhung.



Dans un article publié sur New York Times intitulé "Mam Serves the Most Exciting Vietnamese Food in New Yor", l'auteur Pete Wells décrit le tofu comme ayant un extérieur croustillant, "à l'intérieur plus comme des bâtonnets de mozzarella que n'importe quel tofu que j'ai jamais vu". Le boudin farci est son plat préféré. Cet auteur est excité avec des tabourets en plastique sur le trottoir, comme en train de "déjeuner à Hanoï". -CPV/VNA/VI