Le réseau 5G au Vietnam dépasse pour la première fois les 500 Mbps

Une personne utilisant l’application i-Speed pour mesurer la vitesse de la 5G. Photo : NDEL

Selon les dernières données sur la vitesse de l’Internet 5G, publiées en janvier 2026 par l’outil i-Speed du Centre Internet du Vietnam, la vitesse de téléchargement du réseau 5G dans le pays a augmenté de 50 % en un mois, passant de 391,05 Mbps en décembre 2025 à 594,81 Mbps (soit environ dix fois plus rapide que l’ancien réseau 4G).



À cette vitesse, les utilisateurs peuvent télécharger un film 4K de 10 Go en environ deux à trois minutes, ou un fichier de 1 Go en une dizaine à vingt secondes.



C’est également la première fois que la vitesse de la 5G au Vietnam dépasse les 500 Mbps sur le graphique d’i-Speed, tout en enregistrant une progression continue au cours de l’année écoulée.



En janvier 2025, ce chiffre n’atteignait pas encore 200 Mbps. Outre la vitesse de téléchargement, la vitesse d’envoi a également progressé rapidement, atteignant une médiane de 123,71 Mbps, soit le niveau le plus élevé de l’année écoulée.



i-Speed utilise une méthode de calcul basée sur la médiane (c’est-à-dire la valeur située au milieu d’une série de données une fois celles-ci classées par ordre croissant).



Par rapport à la moyenne, cette méthode reflète plus fidèlement l’expérience la plus courante des utilisateurs, en évitant que les résultats exceptionnellement élevés ou faibles ne faussent l’ensemble.



Parmi les trois opérateurs ayant déployé la 5G au Vietnam, les performances varient sensiblement.



La vitesse du réseau 5G de VNPT reste relativement stable d’un mois à l’autre, autour de 310 Mbps, tandis que celle de MobiFone avoisine les 200 Mbps.



En revanche, la vitesse de Viettel a fortement progressé, en particulier au cours des trois derniers mois.



En janvier 2026, la 5G de Viettel a atteint 617 Mbps, soit deux à trois fois plus rapide que celles des deux autres opérateurs, contribuant ainsi à tirer vers le haut l’indice global de la 5G au Vietnam.



En ce qui concerne la vitesse de l’Internet mobile dans son ensemble, incluant les réseaux 3G, 4G et 5G, celle-ci s’est établie à 90,05 Mbps en janvier 2026, en légère baisse par rapport aux 93 Mbps enregistrés en décembre 2025.



Les vitesses de l’Internet mobile de Viettel, VNPT et MobiFone s’élèvent respectivement à 111,28 Mbps, 73,33 Mbps et 55,42 Mbps.



Les infrastructures Internet constituent l’un des points forts du Vietnam ces dernières années.



Selon un rapport du ministère de la Science et de la Technologie présenté lors de la session de fin février, la couverture 5G atteint près de 91,2 % de la population ; parallèlement, 81,5 % des adultes utilisent un smartphone et 26 % des utilisateurs peuvent accéder à des débits supérieurs à 1 Gbps. Fin 2025, Viettel a indiqué avoir déployé 30.000 stations 5G.



Selon les données de l’outil international de mesure de la vitesse Internet Ookla Speedtest, le réseau mobile du Vietnam atteint 174,98 Mbps, se classant au 15ᵉ rang mondial.



Dans un entretien accordé à VnExpress, Affandy Johan, analyste chez Ookla, estime que l’année 2025 a marqué un tournant majeur pour l’infrastructure Internet vietnamienne, les vitesses de téléchargement ayant progressé de manière continue aussi bien pour l’Internet fixe que mobile, en particulier pour la 5G.



« L’année écoulée a été marquée par une nette amélioration des vitesses, tant mobiles que fixes, principalement grâce à la commercialisation de la 5G et aux politiques stratégiques de l’État », a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam figure désormais parmi les pays leaders de la région en matière de connectivité Internet. – NDEL/VI