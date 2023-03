Le représentant en chef de la JICA au Vietnam à l'honneur

Le ministère du Transport et des Communications a remis le 23 mars à Hanoï, l’insigne « Pour le développement du transport au Vietnam » à Shimizu Akira, représentant en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale ( JICA ) au Vietnam.

Le ministre du Transport et des Communication Nguyen Van Thang a remercié le Japon pour son soutien à l'investissement et au développement des infrastructures de transport au Vietnam. Les projets d'aide publique au développement (APD) soutenus par le gouvernement japonais par l'intermédiaire de la JICA, ont contribué au développement socio-économique et au changement de la physionomie des infrastructures de transport au Vietnam, a-t-il noté.

Le ministre a également déclaré reconnaître les efforts individuels de Shimizu Akira. Au cours de son mandat au Vietnam, il a consacré son enthousiasme et ses expériences à la promotion de la coopération Vietnam - Japon, en particulier dans le transport.

De son côté, M. Akira a exprimé son honneur de recevoir cet insigne. Il s’est déclaré convaincu que son successeur - Sugano Yuichi - continue à soutenir et à coopérer étroitement avec le ministère vietnamien du Transport.

A cette occasion, le ministère vietnamien du Transport et le bureau de la JICA au Vietnam ont discuté de la coopération bilatérale dans l’avenir, y compris le projet d'autoroute Ben Luc - Long Thanh, la formation des ressources humaines au service des lignes ferroviaires urbaines et la diffusion des normes portuaires nationales. -VNA/VI