Le représentant en chef de l'OMS au Vietnam Dr Kidong Park à l’honneur

Le ministère de la Santé a remis le 29 avril à Hanoï l’Insigne "Pour la santé du peuple" au Dr Kidong Park, représentant en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam pour ses nombreuses contributions efficaces aux soins de la santé du peuple vietnamien.

Au nom de la direction du ministère de la Santé, le ministre Nguyen Thanh Long a remis la noble récompense du secteur de la santé au Dr Kidong Park.

Avec l'aide du responsable de l’OMS et de ses collègues, le ministère de la Santé a élaboré de nombreuses politiques de santé publique et de nombreuses lois liées au travail de soins de santé du peuple vietnamien. Certaines lois ont été votées par l'Assemblée nationale.

Le Dr Kidong Park a également soutenu le renforcement des capacités du système de santé, en particulier celui de zones reculées et isolées ; la formation et le développement des ressources humaines médicales au Vietnam, la création du Conseil médical national,...

S’adressant à cette occasion, le Dr Kidong Park a exprimé son honneur de recevoir la noble récompense du secteur de la santé, et a affirmé qu'il continuerait d'accompagner et de soutenir le secteur de la santé en particulier et le Vietnam en général dans les domaines dont il a chargé.