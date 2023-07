Le RCEP aide le Vietnam à attirer davantage de capitaux d’investissement intra-régionaux

L’améliorisation de l’environnement des investissements plus compétitif grâce au Partenariat économique global régional (RCEP) aide le Vietnam à attirer davantage de capitaux d’investissement de l’ASEAN et des pays partenaires.

Le Vietnam a un grand potentiel pour attirer davantage d'investissements à l'intérieur et à l'extérieur de l'ASEAN, en particulier grâce au RCEP. Photo : baodautu.vn



Avec le RCEP, les États membres de l’ASEAN ont convenu de la nécessité d’adopter une approche holistique pour créer un environnement compétitif favorisant les investissements dans la région. Cela permet d’attirer plus d’investissements de l’ASEAN et de 5 partenaires dont la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie, la Nouvelle-Zélande dans le cadre du RCEP.

Selon cette approche, la facilitation des investissements comprendrait l’enregistrement et l’approbation des entreprises, les permis, d’autres exigences et processus administratifs, ainsi que ceux liés aux impôts et à la sécurité sociale.

Selon les engagements du RCEP, les pays membres élimineront de 87,8 à 98,3% des lignes tarifaires pour le Vietnam et les pays de l’ASEAN s’engagent à réduire de 85,9 à 100% des lignes tarifaires. La plus longue feuille de route pour l’élimination des droits de douane est de 15 à 20 ans depuis que le RCEP est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Selon le cabinet de conseil Dezan Shira & Associates, étant donné que le RCEP se concentre sur la facilitation des échanges, le secteur des entreprises devrait en bénéficier le plus. En outre, d’autres secteurs tels que le tourisme, l’éducation, le divertissement, la santé et la vente au détail, ainsi que les industries vietnamiennes tournées vers l’exportation (technologies de l’information, agriculture, automobile, chaussures et les télécommunications) bénéficieraient également de manière significative du RCEP.

Le Secrétariat de l’ASEAN apprécie hautement la facilitation des investissements au Vietnam et estime que le Vietnam a un grand potentiel pour attirer davantage d’investissements à l’intérieur et à l’extérieur de l’ASEAN, en particulier grâce au RCEP. L’environnement d’investissement au Vietnam s’est amélioré au fil des ans, prouvé par les résultats d’enquêtes des chambres de commerce étrangères basées au Vietnam.

«Le gouvernement vietnamien a mis en place des mesures pour simplifier les exigences, réduire les étapes et rationaliser les processus pour faciliter les investissements», a souligné le Secrétariat de l’ASEAN.

Plus précisément, le Vietnam continue de réformer et d’améliorer encore l’environnement d’investissement, notamment en mettant en œuvre des résolutions et des directives réglementaires sur l’amélioration de la fourniture d’informations, la simplification des processus et la réduction des exigences administratives.

Par exemple, la loi sur l’investissement a ajusté les efforts du Vietnam pour attirer les investissements étrangers, y compris dans un certain nombre d’activités telles que l’enseignement supérieur, la réduction de la pollution et la recherche médicale. Cette loi prévoit également la mise à disposition d’incitations à l’investissement pour les projets prioritaires, les projets de haute technologie, non polluants.

En outre, la loi sur l’investissement sous forme de partenariat public-privé donne la priorité à des domaines clés tels que les transports, les réseaux électriques et les centrales électriques, l’irrigation, l’approvisionnement et le traitement de l’eau, les infrastructures de santé et d’information pour les partenariats public-privé.

Par conséquent, le Vietnam devient une destination d’investissement de plus en plus attrayante pour les entreprises d’ASEAN et étrangères, en particulier les investissements de 5 pays hors ASEAN dans le RCEP.

Selon le Ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, jusqu’au 20 juin 2023, le capital d’investissement enregistré au Vietnam par des investisseurs de République de Corée, de Singapour, du Japon, de Chine, de Thaïlande et de Malaisie est respectivement de 82, 73, 70, 25, 13 et 13 milliards de dollars.

Piyapong Jriyasetapong, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie thaïlandaise au Vietnam (ThaiCham), a déclaré que les entreprises thaïlandaises étaient très intéressées par le marché vietnamien car le pays entre dans la décennie d’or de l’économie.

«Nous pensons que les entreprises thaïlandaises investiront davantage au Vietnam. Elles sont intéressées à faire des affaires et à investir dans un large éventail de domaines au Vietnam tels que l’alimentation animale et l’agriculture, les énergies renouvelables, l’emballage, la vente au détail et la distribution, la pétrochimie, la transformation des aliments, les produits en plastique et les boissons énergisantes. L’augmentation de la consommation intérieure au Vietnam sera l’un des principaux moteurs de la croissance économique, c’est pourquoi le Vietnam attire le plus les investisseurs thaïlandais dans ces secteurs», a poursuivi Jriyasetapong.

Le groupe Samsung est un autre exemple d’investissement des pays du RCEP au Vietnam. À ce jour, Samsung a investi plus de 18 milliards de dollars et prévoit d’injecter des milliards de dollars supplémentaires au Vietnam. Samsung Vietnam a exporté l’année dernière des produits d’une valeur de 65 milliards de dollars, ce qui représente 8,9 % du chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam. – NDEL/VNA/VI