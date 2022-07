Le ratio de valeur "Made in Vietnam" devrait atteindre 41,4 milliards d’USD

Au premier semestre 2022, l'industrie des TIC, qui a enregistré une croissance à deux chiffres, a été l'un des secteurs affichant la plus forte augmentation des revenus.

Photo d'illustration: vanlanguni

Les revenus de l'industrie des TIC du Vietnam en 6 mois sont estimés à 72,5 milliards d’USD, en hausse de 17,8% en un an, soit plus du double de la croissance du PIB.

Les exportations de matériel électronique sont estimées à 57 milliards d’USD ( 16,4 %), avec de nombreux produits clés apportant des devises étrangères. Plus précisément, en 6 mois, les exportations d'ordinateurs se sont établies à 29,1 milliards d’USD ( 21,8%) et de téléphones, à 27,9 milliards d’USD ( 11,2%).

Fin juin 2022, le ratio de la valeur "Make in Vietnam" dans la structure des revenus de l'industrie des TIC a atteint 26,72% avec une valeur estimée à environ 19,4 milliards d’USD. Il est prévu que fin 2022, le ratio passera à 27%, soit 41,4 milliards d’USD.

Face à la vague de délocalisation des investissements, le Vietnam est une destination de choix de nombreuses grandes entreprises technologiques et figure désormais parmi les pays leaders dans la production de téléphones, d'ordinateurs et autres produits électroniques.

La structure des revenus montre que les IDE représentent toujours une part importante des revenus de l'industrie des TIC. Cependant, la part de la valeur du Vietnam dans la structure des revenus de l'industrie augmente d'année en année. Selon les données du ministère de l'Information et des Communications en 2021, le ratio de la valeur du Vietnam dans les revenus de l'industrie a atteint 24,65%.

Le premier semestre 2022 a montré également une forte croissance des entreprises du secteur du numérique. Actuellement, le Vietnam compte environ 67.300 entreprises, soit 3.422 de plus qu'en décembre 2021, atteignant un taux approximatif d'environ 0,69 entreprises pour 1.000 habitants.

Les entreprises vietnamiennes progressent également dans la recherche de produits à haute teneur technologique. Depuis juillet 2022, des équipements 5G mis au point et fabriqués par des entreprises vietnamiennes ont été déployés et installés.

Selon les prévisions, en 2025, l'industrie nationale des TIC passera de l'externalisation et de l'assemblage à la fabrication de produits au Vietnam, grâce à une maîtrise des technologies. La proportion de "Make in Vietnam" d'ici 2025 atteindra plus de 45%.

L’autre objectif est de développer 100 000 entreprises de technologie numérique d'ici 2025 dont 10 ayant une compétitivité internationale affichant chacune un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d’USD.- CPV/VNA/VI