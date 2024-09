Le rapporteur spécial de l'ONU évalue les progrès du Vietnam

Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans de nombreux domaines. Photo : VNA

Dans le cadre de la 57ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève (Suisse), le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement, Surya Deva, a eu le 18 septembre une séance de dialogue avec les pays sur ses activités au cours de l'année dernière.



Concernant sa visite au Vietnam du 9 au 15 novembre 2023, le rapporteur spécial sur le droit au développement a remercié le gouvernement vietnamien, des agences et organisations compétentes pour leur coopération tout au long de la visite et affirmé avoir été témoin des progrès impressionnants du Vietnam en matière de développement économique et de mise en œuvre de programmes de bien-être social.



Il a également affirmé que le Vietnam avait réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans de nombreux domaines tels que l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que le développement durable des infrastructures et l'augmentation de l'innovation. Il a également apprécié l'approche multidimensionnelle de réduction de la pauvreté du gouvernement vietnamien.



S'exprimant lors de la séance de dialogue, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la mission permanente du Vietnam à Genève, a affirmé la politique constante du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment le droit au développement. Le Vietnam place toujours l’humain au centre en tant qu’acteur et moteur de son processus de développement. Le Vietnam ne sacrifie pas l’environnement au développement économique.



Le Vietnam apprécie également les opinions positives du rapporteur spécial sur les réalisations, les engagements et la vision du Vietnam en matière de développement national global, de mise en œuvre des objectifs de développement durable et d'éradication de la faim, de réduction de la pauvreté, de développement d'infrastructures résilientes, de promotion de l'innovation et d'assurance de la participation, des contributions et des avantages de la population dans le processus de développement.



L'ambassadeur Mai Phan Dung a souligné que le Vietnam attache toujours de l'importance à créer les conditions permettant aux citoyens de participer et de contribuer à tous les processus de formulation et de mise en œuvre des politiques.



Le diplomate vietnamien a également affirmé l'engagement du Vietnam en faveur du développement durable, notamment en donnant la priorité aux investissements dans les ressources humaines, la science, la technologie et l'innovation, le développement des infrastructures et d’une économie verte et circulaire, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles et au changement climatique, le perfectionnement des institutions de marché vers une orientation socialiste, la promotion de la réforme de l'administration publique et de la participation des groupes vulnérables aux processus de prise de décision, la poursuite à réformer le système de bien-être social pour renforcer la résilience des communautés et soutenir les groupes vulnérables, la stabilité des fondements macroéconomiques, la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources financières pour le développement durable, l’amélioration de la disponibilité des données pour améliorer le suivi des progrès vers les objectifs de développement durable et mobiliser toutes les parties prenantes et travailler avec les partenaires pour atteindre les objectifs d’inclusion pour tous à l’horizon 2030.



En conclusion, l'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé son soutien au rapporteur spécial sur le droit au développement, en souhaitant continuer à coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies à l'avenir.- VNA/VI