Le "Têt Thanh Minh" dans l’esprit des Vietnamiens

Pour les Vietnamiens, depuis longtemps, le "Têt Thanh Minh" revêt de nombreuses significations dans leur vie culturelle, témoignant de la morale de la nation vietnamienne: "Quand on boit de l'eau, pense à sa source".

Le Têt Thanh Minh est associé à la moralité et au devoir du peuple vietnamien de rendre hommage aux ancêtres. Photo: VNA

Le "Têt Thanh Minh" n’est pas une grande fête, mais est associé à la moralité et au devoir du peuple vietnamien de rendre hommage aux ancêtres. Le Têt Thanh Minh arrive 45 jours après le début du printemps. Cette année, il tombe le 5 avril, soit le 15e jour du deuxième mois lunaire.

Littéralement, Thanh Minh signifie clair et lumineux. Le temps est alors propice à la visite des tombes et les premiers jours de cette période sont appelés Têt Thanh Minh. À l’époque féodale, les rites de Thanh Minh comptaient parmi les plus importantes cérémonies de la cour royale et elles étaient présidées par le roi lui-même. Dans le livre des rites royaux (Kham Dinh Dai Ban Hoi Dien Su Le), il était noté que, chaque année, au début de la période Thanh Minh, le souverain venait au temple royal pour conduire la cérémonie dédiée à ses ancêtres.

Le ministère des Rites était responsable de tous les arrangements. Dans les villages ruraux, les familles de paysans ne respectaient pas strictement le calendrier et, par convention, les trois premiers jours du troisième mois devinrent le temps de ce festival annuel.

Par le passé, les tombes étaient dispersées dans les rizières ou sur les basses collines. Les gens profitaient alors du "Têt Thanh Minh" pour désherber et entretenir les tombes de leurs ancêtres et parents. Une cérémonie était organisée dans le temple familial ou dans la maison funéraire du chef du clan pour rendre hommage aux ancêtres.

C’était également l’occasion de se réunir pour les membres du clan et de renforcer leurs liens. Au cours des dernières années, la plupart des tombes ont été déplacées dans des cimetières officiels, et nombre d’entre eux sont pavés de briques ou de béton. Il n’y a donc plus vraiment besoin de faire d’efforts d’entretien pour les tombes, mais les gens visitent toujours celles de leurs ancêtres pour faire brûler de l’encens, non seulement pendant le "Têt Thanh Minh", mais également pour le Nouvel An lunaire. La visite des tombes et le culte des ancêtres est l’une des caractéristiques de la vie spirituelle des Vietnamiens.