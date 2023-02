Le "Rêve de tortue" devient réalité aux Sony World Photography Awards 2023

La photo d’une plongeuse nageant avec une tortue de mer, par le photographe Nguyên Ngoc Thiên, a été primée dans la catégorie National Award Winner du plus grand et du plus prestigieux concours photo au monde, les Sony World Photography Awards 2023.

La photo "Turtle Dream" signée Nguyên Ngoc Thiên

La photo "Rêve de tortue" (Turtle Dream) a été prise début septembre 2022, lors d’un voyage de plongée sous-marine dans la mer de Perhentian en Malaisie.

Nguyên Ngoc Thiên a partagé que Perhentian est considéré comme une île paradisiaque car entourée de magnifiques récifs coralliens.

"Ma partenaire dans la photo est Mme Bui Truc Quynh, une amie de Hanoi qui est passionnée de plongée sous-marine et de la faune marine", a-t-il ajouté.

Le photographe a espéré que "Rêve de tortue" pourra transmettre le message d’adopter des modes de vie et un tourisme compatibles avec la survie de la nature et des océans.

Les Sony World Photography Awards sont un prestigieux concours international de photographie, organisé depuis 2007. Cette année, il a attiré plus de 415.000 candidatures de 200 pays et territoires.

Le 7 février, les lauréats de la catégorie National Award Winner ont été annoncés. Chaque pays sélectionne un auteur de sa nationalité pour récompenser le meilleur travail photographique.