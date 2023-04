Le "pho" vietnamien séduit des convives en Israël

L’ambassade du Vietnam en Israël a organisé mardi soir 4 avril, à l’école de cuisine Attilio dans la ville d'Or Yehuda, une "Nuit du pho" pour présenter le "pho", une soupe de nouilles vietnamienne, à des amis et convives locaux.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung (au milieu), prépare le pho pour les convives. Photo: VNA l

Lors de cet événement, le "pho ga" (soupe de nouilles de riz au poulet) a été préparé par des chefs de l’école de cuisine Attilio selon la recette et les instructions à distance du chef de l’hôtel Sofitel Metropole Hanoi.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a présenté la culture culinaire unique cristallisée dans le "pho", un plat populaire pour tous les Vietnamiens, mais aussi largement connu dans le monde entier. Il a exprimé son espoir qu’à travers cet événement, l’attrait du "pho" vietnamien s’étendrait de plus en plus.

Les convives, dont des chefs de cuisine ou propriétaires de restaurants locaux, ont dit que le "pho ga" présentait un goût riche et agréable, des couleurs accrocheuses, et était un repas léger.

Chico Karolizky, directeur de l’école de cuisine Attilio, a partagé : "Je suis très fier d’organiser la Nuit du pho et d’apprendre ce plat traditionnel vietnamien. C’est la première fois que je déguste un pho, et c'est délicieux. C’est formidable que nous puissions découvrir des plats traditionnels de différents pays."

L’événement faisait partie d’une série d’activités organisées à l’occasion du 75e anniversaire de l’Indépendance de l’Etat d’Israël (1948-2023) et du 30e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël (1993-2023).